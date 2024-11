Geen Yamal, geen feestje: inspiratieloos Barcelona slikt 2e nederlaag in La Liga op veld van Real Sociedad

Barcelona weet na enkele wonderweken weer wat verliezen is. De Catalanen beten op bezoek bij Real Sociedad hun tanden stuk op de stugge Basken. Lamine Yamal was licht geblesseerd en kreeg rust van coach Flick, zijn sprankels werden gemist. Becker legde de zuinige 1-0-eindstand en de eerste nederlaag van Barça sinds september zonder pardon vast.

De overtollige opeenstapeling voorkomen. Dat was het snuggere plannetje dat coach Hansi Flick in gedachten had met Lamine Yamal.

Een dure gemiste kans, want Barcelona kreeg nauwelijks kansen van Real Sociedad. Of om het in cijfers uit te drukken: 0 schoten binnen het kader.

Daar kon de voorzichtige opstelling iets mee te maken hebben. Met De Jong, Casado, Fermin en Pedri op het middenveld was er simpelweg te weinig diepgang.

Die was er wel aan de overkant toen Becker de enige treffer van de wedstrijd op het halfuur in doel werkte. Later zou Barcelona nog meermaals goed wegkomen.

"De vloek van Anoeta" - het stadion waar ook het Barça van de gloriejaren geregeld onderuit ging, is zo nieuw leven ingeblazen. Het leverde de bezoekers hun eerste nederlaag sinds september op.

In de stand knabbelt Real Madrid zo aan de voorsprong van de eeuwige rivaal. Die bedraagt nog 6 punten.