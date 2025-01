Real Madrid hijst zich op kop na remontada bij staartploeg Valencia

vr 3 januari 2025 23:40

Valencia CF einde 1 - 2 Real Madrid 27' - Doelpunt - Hugo Duro (1 - 0) 36' - Geel - Dani Ceballos 67' - Verv. Diego López door Sergi Canos 68' - Verv. Javier Guerra door Hugo Guillamón 68' - Verv. Rodrygo door Brahim Díaz 68' - Verv. Ferland Mendy door Eduardo Camavinga 69' - Geel - Sergi Canos 78' - Geel - Stole Dimitrievski 78' - Geel - Lucas Vázquez 79' - Rood - Vinícius Júnior 85' - Doelpunt - Luka Modric (1 - 1) 87' - Geel - Luka Modric 88' - Verv. André Almeida door Dani Gómez 88' - Verv. Yarek Gasiorowski door Jésus Vázquez 90+5' - Doelpunt - Jude Bellingham (1 - 2) 90+7' - Verv. Jude Bellingham door Raúl Asencio LaLiga EA Sports - speeldag 12 - 03/01/25 - 21:02 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Hugo Duro na 27', 1 - 0 27' Hugo Duro 27' Hugo Duro 1 - 0 goal door Luka Modric na 85', 1 - 1 85' Luka Modric 1 - 1 Luka Modric 85' goal door Jude Bellingham na 90+5', 1 - 2 90+5' Jude Bellingham 1 - 2 Jude Bellingham 90+5'

In de Spaanse competitie heeft Real Madrid een frustrerende avond toch positief kunnen afronden. Dankzij een doelpunt van Jude Bellingham diep in de toegevoegde tijd staat de Koninklijke nu aan de leiding in La Liga.

Real Madrid begon dominant aan de wedstrijd, maar had een sterke Courtois nodig tussen de palen om niet meteen op achterstand te komen tegen een sluw Valencia. De nummer 19 in het klassement brak in de openingsfase een aantal keren goed uit, maar botste steevast op de doelman van Real. Rond het halfuur moest Courtois zich toch omdraaien. Hij redde in eerste instantie nog knap op een poging van Javi Guerra, maar was kansloos bij de rebound van Hugo Duro.

Van 1-0 naar 1-2 met een man minder