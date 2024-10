Lewandowski zet Barcelona weer op de rails met een loepzuivere hattrick

Barcelona had zijn schaapjes voor de onderbreking al op het droge.

Robert Lewandowski plaatste zich in de schijnwerpers met een loepzuivere hattrick. In minder dan een halfuur had de Poolse goalgetter zijn 3 doelpunten bij mekaar gespeeld.

De motor van de Lewandowski draait dit seizoen weer op volle toeren. In 9 competitiewedstrijden heeft hij er al 10 gemaakt.