Eerste puntenverlies voor Barcelona: Osasuna stuurt competitieleider met (extra) kopzorg naar kampioenenbal

De ongeslagen reeks van het Barcelona van Hansi Flick is niet meer. Met het belangrijke Champions League-duel van dinsdag in het achterhoofd lieten de Catalanen zich verrassen door een gemotiveerd Osasuna. Met Budimir en een flitsende Zaragoza in de hoofdrol smeerde de thuisploeg de competitieleider het eerste puntenverlies aan.