Courtois haalt opgelucht adem: sterren van Real wissen mistasten van doelman uit in ruime zege tegen Espanyol

Thibaut Courtois zal de kleedkamer extra bedanken na de ruime zege tegen Espanyol. De Belgische doelman ging vlak voor het uur in de fout. Een dure owngoal leek het te worden voor Real, dat moest achtervolgen in eigen huis. Gelukkig kon Courtois rekenen op wereldsterren die de scheve situatie helemaal rechtzetten. Al is hij wel een (diepte)record rijker.

Elk foutje is uit den boze voor Real Madrid in de jacht op leider Barcelona. Dus moest de stadsgenoot van de eeuwige rivaal voor de bijl.

Op papier een duidelijke opdracht, maar daarom niet makkelijk. Espanyol toonde zich een stugge kluif waar de sterren van de Koninklijke zich op vastbeten.

Toen Thibaut Courtois zich ook nog eens liet betrappen op een zeldzame fout, hielden de supporters in Bernabeu hun hart vast. Zou de owngoal vlak voor het uur de Belg duur te komen staan?

Neen, bleek al snel. Bellingham legde de gelijkmaker panklaar voor Carvajal. Rodrygo en Vinicius knipoogden eens naar hun doelman na rake schoten. Courtois slaakte intern een zuchtje van opluchting.

Kylian Mbappé mocht vanaf de stip zijn doelpuntentotaal in een wit shirt nog wat aandikken. Na het laatste fluitsignaal volgde ongetwijfeld een bedanking van de man tussen de palen voor de prestaties in het laatste halfuur.

Al is Courtois zelf wel een diepterecord rijker. Hij is de eerste doelman van Real die een owngoal slikt deze eeuw. Of hij er slaap voor zal laten, is een andere zaak.