De kansen zijn voor Sociedad, de penalty's voor Real Madrid: Vinicius en Mbappé zorgen voor zege zonder franjes

Real Madrid heeft de lastige verplaatsing naar San Sebastian afgesloten met 3 punten in de buidel. Vinicius Junior en Kylian Mbappé verzilverden in de 2e helft allebei een penalty voor de bezoekers.

Real Sociedad had in een vermakelijke pot voetbal het meeste van het spel en was ook het gevaarlijkst, maar onder meer Sucic en Becker troffen het doelkader.

De gemiste kansen braken de thuisploeg zuur op na de rust. Na ongelukkig hands van Sergio Gomez (ex-Anderlecht) ging de bal op de stip, Vinicius faalde niet vanaf 11 meter.

Toen ook Mbappé in het slotkwartier mocht aanleggen - en scoren - vanaf de stip viel de wedstrijd in een beslissende plooi.

Bij Real Madrid stond Thibaut Courtois tussen de palen.