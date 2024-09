Lamine Yamal zet Barcelona met 2 doelpunten op weg naar 15 op 15

Een nieuwe speeldag, een nieuwe overwinning met overschot voor Barcelona. Na de 7-0-zege tegen Valladolid ging de ploeg van Hansi Flick vandaag op bezoek bij Girona.



En die lastige klip heeft Barça met succes afgerond. Op het halfuur opende Lamine Yamal de score en een dikke 5 minuten later verdubbelde hij de score al.



Meteen na de rust nam Dani Olmo de hoop van de thuisploeg weg met de 0-3. Pedri zorgde na het uur voor de 0-4 en een nieuwe monsterzege leek in de maak. Maar na de wissels van Pedri en Lewandowski kon Barcelona niet meer tot scoren komen.



Het moest zelfs nog een tegendoelpunt incasseren en in het absloute slot pakte Ferran Torres nog rood na een trap op de enkel van Asprilla.



Die 2 voetnoten zorgden ervoor dat Barcelona toch met een iets minder goed gevoel huiswaarts keerde. Al hebben de mannen van Hansi Flick met een 15 op 15 hun start allerminst gemist in de competitie.



Donderdagavond neemt Barcelona het in de Champions League op tegen Monaco. Kunnen ze ook daar de goede lijn doortrekken?