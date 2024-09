Eentje is geentje: Kylian Mbappé opent zijn rekening in La Liga meteen met 2 goals voor Real Madrid

Hij heeft er even op moeten wachten, maar Kylian Mbappé heeft nu toch prijs bij Real Madrid in La Liga. Tegen Real Betis sloeg de Franse sterspeler meteen twee keer toe om Real Madrid voor nieuw puntenverlies te behoeden.

Zou coach Carlo Ancelotti zich halfweg al zorgen hebben gemaakt? Na het gelijkspel tegen Las Palmas stond het ook tegen Real Betis na 45 minuten nog 0-0. Zonder de geblesseerde Jude Bellingham kwam Real Madrid niet aan kansen.

Alle ogen in Bernabéu waren dan ook op Kylian Mbappé gericht. De Fransman had zijn entree bij Real niet gemist met een doelpunt bij zijn debuut in de Europese Supercup, maar in La Liga bleef zijn ketchupfles gesloten.

Na ruim een uur kon Fede Valverde dan toch het dopje eraf halen. Met een heerlijke pass kon hij Mbappé dan toch zijn eerste doelpunt in de Spaanse competitie aanbieden.

Het werd zelfs nog mooier, want Vini Jr. stond niet veel later de vederlichte strafschop die hij zelf had versierd, af aan Mbappé. Zo kon de Fransman in de voetsporen treden van Cristiano Ronaldo, die bij zijn eerste doelpunt voor Real Madrid ook meteen een tweede binnenprikte.

Zo kon Mbappé een derde puntenverlies in vier competitiewedstrijden vermijden. Real heeft nu 8 punten en staat daarmee 4 punten achter leider Barcelona.