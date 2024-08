FC Barcelona rekent in eigen huis af met Bilbao en start met 6 op 6 aan het seizoen

FC Barcelona kan na twee partijen nog steeds een perfect rapport voorleggen in La Liga. Met Bilbao kreeg het vandaag wel een taaie klant over de vloer. De Basken hielden lang stand, maar kraakten een kwartier voor tijd dan toch. Robert Lewandowski bezorgde Barça net als vorige week de 3 punten.

Barcelona en Bilbao worden al een hele zomer lang in één adem genoemd.



Niet omdat ze vanavond op speeldag 2 van La Liga tegenover elkaar stonden, wel omdat de Catalanen maar wat graag toptalent Nico Williams wilden inlijven. Athletic Bilbao bood weerwerk en hield de publiekslieveling in het San Mamés.



Geen spraakmakende transfer, dus. Maar vanavond mocht Williams wel in Barcelona komen voetballen.



Zo zag hij van dichtbij hoe dat andere Spaanse wonderkind, Lamine Yamal, er halfweg de eerste helft 1-0 van maakte. Yamal pikte een afvallende bal op, schakelde Williams uit met een schijnbeweging en krulde het leer dan in de verste hoek.



De bezoekers uit Bilbao lieten zich niet zomaar kennen en sleepten kort voor rust een strafschop in de wacht. Cubarsi (17) toonde bij een tackle zijn jeugdige onbezonnenheid, Sancet werkte de elfmeter af.



In de tweede helft kwam Barcelona enkele keren dicht bij een nieuwe voorsprong, maar uiteindelijk was het wachten tot een kwartier voor tijd. Robert Lewandowski besliste - nog maar eens - de partij. Ook vorige week was hij de matchwinnaar in Valencia.



Barcelona neemt zo een vlekkeloze start en prijkt bovenaan met 6 op 6. Volgende week wacht een bezoekje aan Rayo Vallecano.