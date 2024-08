Atlético Madrid en balende Witsel halen twee keer achterstand op, maar geraken niet meer voorbij Villarreal

37' - Own goal - Koke (2 - 1)

Atlético Madrid heeft het voorbeeld van stadsgenoot Real gevolgd. Op de openingsspeeldag in La Liga kwam het niet verder dan een gelijkspel. Witsel en co. haalden twee keer een achterstand op, maar een winnende treffer viel niet meer. Vermeeren bleef de hele match op de bank.

Atlético Madrid heeft deze zomer al flink uitgehaald op de transfermarkt en rekende dan ook op een vlotte start van het seizoen tegen Villarreal.

Maar de Gele Onderzeeër is niet zomaar de eerste, de beste tegenstander. Dat bewees ex-Bruggeling Arnaut Danjuma Groeneveld nog eens na 18 minuten voetballen.

De Nederlander ging even aan het dansen met Axel Witsel en knalde dan laag en overhoeks binnen. Gelukkig voor onze landgenoot zette ploegmakker Marcos Llorente de scheve situatie al na 2 minuten recht.

Toch zouden de Madrilenen zich nog eens verslikken in Villarreal. Na miscommunicatie tussen doelman Oblak en Witsel devieerde Koke de bal ongelukkig in eigen doel.

Topaankoop Alexander Sørloth reageerde niet veel later door de 2-2 tegen de touwen te werken.

In de tweede helft viel ook nog Julián Alvarez in bij Atlético, maar hij kon zijn steentje niet meer bijdragen. Zo bleef het 2-2 en beleven Witsel en co. niet meteen een droomstart.