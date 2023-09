Jude Bellingham en Real Madrid springen naar de koppositie ondanks rode kaart Nacho

De nog tot het einde van het seizoen geblesseerde Thibaut Courtois zag dat zijn ploeg al na iets meer dan 20 minuten op rozen zat dankzij goals van Joselu en Tchouaméni: 0-2.

Na de pauze zette man in vorm Jude Bellingham, die voordien ook al de assist voor de openingstreffer gegeven had, met de 0-3 de eindstand vast. In het slot was er nog commotie na een zware fout en rode kaart voor Nacho. Er volgde ook nog een opstootje, maar dat werd gesust.

Het verrassende Girona leed zijn eerste nederlaag dit seizoen en is daardoor de leidersplaats in Spanje kwijt. Die is nu in handen van Real, dat één puntje meer telt dan landskampioen FC Barcelona.