FC Barcelona voert een heuse Houdini-act op tegen kranig Celta

Enkele dagen nadat het in de Champions League Antwerp een ferme oplawaai verkocht had, kreeg Barcelona zaterdagavond in de Primera Division Celta over de vloer.

De Galiciërs bleken van een ander kaliber dan de Belgische kampioen, want in een complexloze 1e helft waren de bezoekers zowaar baas in het olympisch stadion van Barcelona.

Na een eerste waarschuwing van Aspas was het Strand Larsen die met een geplaatst schot voor de 0-1 zorgde. Diezelfde Strand Larsen was even later ook gevaarlijk met een kopbal en ook de rebound had er net zo goed in gekund.

Barcelona mocht dus maar wat blij zijn met 0-1 bij de rust, maar het was slechts uitstel van executie. Een kwartiertje voor tijd leek Douvikas het lot van de thuisploeg alsnog te bezegelen met de 0-2.

Maar dan toonde Barça plots veerkracht. Lewandowski luidde de ontsnappingsact in met 2 goals in een handvol minuten en niet veel later duwde Cancelo genadeloos de 3-2 binnen. In de extra tijd flirtte Mingueza nog met de 3-3, maar zijn schuiver zoefde net naast.