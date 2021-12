Brakende Jan Vertonghen kan met Benfica het tij niet keren tegen Porto

De competitienederlaag tegen stadsrivaal Sporting, de bekeruitschakeling door Porto en het vertrek van coach Jorge Jesus. Het is een decembermaand om snel te vergeten voor Benfica.

Tegen Porto konden Vertonghen en co vanavond revanche nemen. Maar door goals van Pepe van Fabio Vieira was het kalf bij de rust al bijna verdronken.



Ex-Gent-spits Roma,n Jaremtsjoek deed de hoop wel nog oplaaien met de 2-1. Maar meer dan wat boter aan de galg was dat niet.

Porto-coach Sergio Conceiçao zag Benfica-kapitein Almeida een 2e gele kaart slikken. 20 minuten voor tijd legde Porto nog een 3e bal in het mandje.

Opvallend moment in het begin van de 2e helft was dat van een kotsende Jan Vertonghen. Hij staat nu met Benfica al 7 punten in het krijt op het leidersduo Sporting en Porto.