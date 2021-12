Benfica gaat met de billen bloot in topper tegen Sporting

Benfica heeft de topper tegen stadsrivaal Sporting Lissabon verloren. De thuisploeg, met Jan Vertonghen in de basis, kon geen vuist maken en keek net na het uur al tegen een 0-3-achterstand aan. In de slotseconden milderde Pizzi tot 1-3. Sporting blijft zo boven Benfica staan in het klassement.