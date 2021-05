Sporting doorbreekt na 19 jaar hegemonie van Porto en Benfica in Portugal

De laatste coach die Sporting naar de titel kon loodsen was... Laszlo Bölöni in 2002. Maar na het succesjaar onder de Roemeen namen Porto en Benfica de macht over in Portugal. 11 titels gingen naar Porto, 7 naar Benfica.

Maar met de 36-jarige Ruben Amorim heeft Sporting eindelijk een opvolger gevonden voor Bölöni. De ex-international van Portugal, die nog maar 2 seizoenen als hoofdcoach aan de slag is, kreeg meteen muziek uit Sporting.

In 32 competitieduels slikte de groen-witte brigade uit Lissabon nog geen enkele nederlaag en speelde het 7 keer gelijk. Een nipte overwinning tegen Boavista volstond om de titel over de streep te trekken.

Sporting heeft nu 19 landstitels op zijn palmares staan. In Lissabon kan een groot feest losbarsten en waarschijnlijk wordt al een standbeeld voorbereid voor succescoach Amorim.