Bescheiden Gil Vicente slaat Benfica uit de Portugese titelrace

Benfica, met Jan Vertonghen in de basis, heeft opnieuw een steek laten vallen in de Primeira Liga, de Portugese competitie. De topclub uit Lissabon verloor van het bescheiden Gil Vicente in eigen huis: 1-2. Met nog 7 speeldagen op de teller is de achterstand van Benfica op stadsgenoot Sporting nu 12 punten.