Benfica kan voor derde keer op rij niet winnen en ziet Sporting uitlopen

November is voorlopig geen goede maand voor Benfica. Na verlies in de competitie tegen Boavista, volgde een gelijkspel in de Europa League tegen de Rangers en zondagavond verloor Benfica opnieuw. Met 2-3 tegen Braga.

In eigen stadion kwam Benfica 0-3 achter. Jan Vertonghen speelde de hele wedstrijd, maar ging mee ten onder. Seferovic bracht nog even hoop, maar verder dan 2-3 geraakte ook hij niet meer.

Braga heeft door de zege evenveel punten als Benfica. Sporting is leider met vier punten meer. Porto, die andere grote Portugese club, volgt al op 6 punten van leider Sporting.