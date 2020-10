Gemaskerde Vertonghen wint makkelijk op veld van staartploeg

Vertonghen miste eerder deze maand de matchen met de Rode Duivels door een breukje in zijn jukbeen. Nu was hij wel weer speelklaar al droeg hij nog een oogmasker. De Belg speelde een sterke partij in de defensie en zijn ploeg won eenvoudig.

Twee doelpunten van Gian-Luca Waldschimdt en een treffer van Gabriel in de 84e minuut waren voldoende voor de drie punten. Benfica blijft zo stevig aan de leiding. Het heeft na 4 speeldagen 5 punten voorsprong op Porto.