Titelstress? Utrecht deelt Ajax eerste competitienederlaag van 2025 toe met zware 4-0-cijfers

Utrecht heeft Ajax even met de voeten op de grond gezet. De nummer 4 in de Eredivisie won met 4-0 van de trotse leider dankzij 3 doelpunten in de tweede helft.

Als wake-upcall kan dat tellen voor Ajax. De Amsterdammers leken simpel op weg naar de titel in Nederland, maar FC Utrecht heeft hen toch met de voeten op de grond gezet.



Ajax verloor dit jaar nog niet in de eigen competitie, maar die straffe reeks werd deze namiddag beëindigd. Na een halfuur zette Sébastien Haller Utrecht met meer geluk dan kunde op voorsprong tegen zijn ex-ploeg.



En in de tweede helft moest Ajax, waar Mika Godts in de basis stond, nog meer door het slijk. Twee keer was Miguel Rodriguez de schutter van dienst. Eerst met een subtiel lobje, daarna na een mooie actie.



En met nog 5 minuten te spelen zorgde Paxten Aaronson nog voor de 4-0 met een schot van buiten de zestien.



Utrecht doet zo een goede zaak in het klassement en sluit aan bij Feyenoord op plek 3. Ajax moet achterom kijken, al is de bonus op PSV nog altijd geruststellend met nog 4 wedstrijden te spelen (PSV heeft nog een wedstrijd extra).