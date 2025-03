Plots 8 punten los! met zuinige zege op Almere profiteren Ajax-Belgen optimaal van PSV-dwaling

Begin dit jaar durfden ze niet te dromen, nu staat Ajax plots moederziel alleen aan de leiding. Op kousenvoeten klom de ploeg uit Amsterdam naar de leidersplaats en dikte het zijn bonus op het blunderende PSV uit tot acht punten. Zondag zette het weer een belangrijke nieuwe stap dankzij een zege tegen hekkensluiter Almere City, maar op cruisecontrol was het allerminst voor Godts en co..

Op een paar weken tijd van achtervolger tot torenhoog favoriet voor de titel.



Hoewel het voetbal van Ajax nog steeds een doorn in het oog is van de vele Amsterdamse voetbalromantici, blijkt de no-nonsensementaliteit van trainer Farioli wel uiterst effectief.



Gisteren zag Ajax zijn rechtstreekse concurrent PSV opnieuw dure punten laten liggen tegen revelatie Go Ahead Eagles (3-2), vandaag profiteerde Ajax dan zelf tegen de rode lantaarn Almere City.



Toch zal de wedstrijd van de Amsterdammers opnieuw geen schoonheidsprijs winnen. Ajax kwam wel vroeg op voorsprong via een treffer van Kenneth Taylor na acht minuten, maar had het daarna knap lastig tegen de laagvlieger en kwam een paar keer héél goed weg.

Godts kreeg bij Ajax een basisplaats, maar kende een moeilijke namiddag. Een actie vlak voor de pauze waarbij hij vruchteloos voor eigen succes ging en zo de woede op de hals haalde van spitsbroer Bryan Brobbey, was tekenend voor zijn wedstrijd. Hij werd tien minuten na de pauze naar de kant gehaald. Mokio viel in bij de rust en speelde een verdienstelijke tweede helft.

Rayane Bounida zat niet in de selectie voor het duel tegen de rode lantaarn. De Belgische groeibriljant liet zich eerder dit weekend wel opmerken bij Jong Ajax met een heerlijke vrije trap tegen Jong Utrecht.

De Belgen in Amsterdam mogen alvast beginnen te dromen. Ajax heeft op tien speeldagen van het einde plots een kloof van acht punten op runner-up PSV te pakken.