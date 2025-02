Peter Maes snoept PSV (weer) dure punten af ondanks héérlijke volley van Noa Lang

Alweer pijnlijk puntenverlies voor PSV. De Nederlandse leider leek na een knappe volley van Noa Lang op weg naar een zuinige zege tegen het Willem II van trainer Peter Maes, maar in het slot vergalde Tirpan het feestje nog. De ploeg van Johan Bakayoko geeft Ajax - dat nog twee wedstrijden tegoed heeft - zo de kans om de scepter over te nemen.

Zo goed PSV (opnieuw) aan het seizoen begonnen was, zo wisselvallig acteert de landskampioen de laatste weken.



Tegen het Willem II van trainer Peter Maes ging PSV als thuisploeg op zoek naar een langverwachte referentiewedstrijd, maar opnieuw zouden de Eindhovenaren met gemengde gevoelens het stadion verlaten.

Met Johan Bakayoko weer in de basis begon PSV nochtans als de dominante ploeg, maar ondanks de meeste kansen en de overgrote meerderheid van het balbezit, bleef het toch verdacht stil op het scorebord.

Tot minuut 62, althans. Op voorzet van de eeuwige Ivan Perisic - die Bakayoko net had afgewisseld - nam Noa Lang de bal loepzuiver op de slof: de 1-0 ging aan de eerste paal binnen.



Maar opnieuw zou de Nederlandse leider zich daarna nog verslikken. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal speelde Mickaël Tirpan de defensie van de thuisploeg kinderlijk uit in z'n eentje. Goed voor de gelijkmaker.



Hoewel PSV nog een slotoffensief in elkaar probeerde te knutselen, bleef het steken op het tweede dure puntenverlies op een rij. En zo ligt de weg voor Ajax - dat nog twee wedstrijden minder heeft gespeeld - open om de koppositie over te nemen in de Eredivisie.