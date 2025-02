LIVE (14.30 uur): Eredivisie serveert klassieker tussen Ajax en Feyenoord, Belgische talenten Bounida en Mokio op de bank

14:18

Opvallende naam in de selectie van Ajax: het 18-jarige Belgische toptalent Rayane Bounida. De aanvaller deed het de voorbije maanden uitstekend bij Jong Ajax, maar is volgens Nederlandse media niet van plan om zijn aflopende contract in Amsterdam te verlengen. Is dit een manier om Bounida toch bij Ajax te houden? Of vooral een noodzaak door de blessure van landgenoot Mika Godts?