Ajax zit leider PSV helemaal op de huid na goal in extra tijd in klassieker tegen Feyenoord

zo 2 februari 2025 16:29

Ajax einde 2 - 1 Feyenoord 37' - Doelpunt - Brian Brobbey (1 - 0) 42' - Geel - Jorrel Hato 45' - Geel - Hwang In-beom 60' - Verv. Jakub Moder door Quinten Timber 60' - Verv. Bart Nieuwkoop door Givairo Read 60' - Verv. Davy Klaassen door Kian Fitz-Jim 67' - Doelpunt - Quinten Timber (1 - 1) 69' - Verv. Steven Berghuis door Youri Regeer 69' - Verv. Bertrand Traoré door Christian Rasmussen 72' - Geel - Gernot Trauner 80' - Verv. Hugo Bueno door Quilindschy Hartman 80' - Verv. Antoni Milambo door Gjivai Zechiël 83' - Geel - Youri Regeer 88' - Verv. Ayase Ueda door Julián Carranza 90+4' - Doelpunt - Kenneth Taylor (2 - 1) 90+5' - Geel - Kenneth Taylor 90+7' - Verv. Kenneth Taylor door Daniele Rugani Eredivisie - speeldag 21 - 02/02/25 - 14:31 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Brian Brobbey na 37', 1 - 0 37' Brian Brobbey 37' Brian Brobbey 1 - 0 goal door Quinten Timber na 67', 1 - 1 67' Quinten Timber 1 - 1 Quinten Timber 67' goal door Kenneth Taylor na 90+4', 2 - 1 90+4' Kenneth Taylor 90+4' Kenneth Taylor 2 - 1

In Nederland lijken we af te stevenen op een tweestrijd voor de titel tussen PSV en Ajax. De Amsterdammers konden optimaal profiteren van puntenverlies van de leider door Feyenoord in de klassieker te verslaan met 2-1. Kenneth Taylor werd de matchwinnaar met een goal in de extra tijd.

Ajax maakte een blitzstart tegen Feyenoord, maar kon dat goede wedstrijdbegin niet doortrekken. De bezoekers kwamen mondjesmaat beter in de match en snuffelden voorzichtig aan het doel van Ajax-keeper Pasveer. Na die prikjes van Feyenoord namen de Amsterdammers de match opnieuw in handen en dat loonde. Brobbey stond op de goeie plaats om een poging van Hato in doel te duwen. Feyenoord ontsnapte voor de rust zelfs nog aan de 2-0, toen een kopbal van Traoré op de lat viel.

In de 2e helft was het zowaar een oud-Ajacied die Feyenoord - ietwat tegen de gang van het spel in - langszij bracht. Quinten Timber, goed voor 7 jaar bij Ajax, scoorde tegen zijn ex-team.