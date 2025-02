Met dank aan de VAR én heerlijke assist van Mika Godts: leider Ajax vloert Go Ahead Eagles

Ajax heeft zijn thuismatch tegen Go Ahead Eagles met 2-0 tot een goed einde gebracht. De zege had heel wat voeten in de aarde, Mika Godts was belangrijk met een knappe assist voor de openingsgoal van Brian Brobbey.

Met de zware match tegen Union in de benen kreeg Ajax met Go Ahead Eagles een potentieel moeilijke wedstrijd voor de voeten geschoven. Dat bleek ook, want de bezoekers uit Deventer waren in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg.

Maar Ajax sloeg net voor het uur toe. Mika Godts begon aan een slalom, schoof op het juiste moment de bal door naar Brobbey en die werkte de 1-0 in doel. Terecht ging er veel aandacht naar de jonge Belg bij de viering. Even later trapte Godts de 2-0 net naast.

Go Ahead Eagles gaf de moed niet op en maakte ook gelijk, maar de VAR had gezien dat Dirksen met de hand had gescoord. Diezelfde VAR schrapte in het slot ook nog een penalty voor Go Ahead, maar dat was al na de knappe 2-0 van Oliver Edvardsen.