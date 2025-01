PSV heeft aan doelpunt Bakayoko niet genoeg om pijnlijk puntenverlies in Zwolle af te wenden

Pijnlijk puntenverlies voor PSV.



De leider van de Eredivisie ging vandaag op bezoek bij laagvlieger PEC Zwolle, maar de ploeg van Peter Bosz zou zich - tot drie keer toe - toch stevig laten verrassen.



Nog voor de echo van het eerste fluitsignaal uit het stadion was weggedeemsterd, stond het al 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Na onnodig balverlies op het middenveld lepelde Filip Krastev het leer héérlijk in de verste hoek.



PSV knokte zich daarna wel weer in de wedstrijd en had Johan Bakayoko, die een uitgemeten counter de winkelhaak in mikte, te bedanken voor de gelijkmaker na 25 minuten, maar aan alles was af te leiden dat dit niet de wedstrijd van Peter Bosz en de zijnen zou worden.

Het toonbeeld: de anders immer secure Luuk De Jong schoot daarna een gekregen strafschop pardoes naast. En nog voor de rust sloeg Krastev aan de andere keer dan nog eens toe.

PSV probeerde wel opnieuw recht te veren, maar het tij zou allerminst keren. Na een poging tot slotoffensief, kregen Bakayoko in de allerlaatste minuut nog het symbolische deksel op de neus: 3-1.

Een verrassing van formaat in Nederland. Leider PSV zou Ajax, dat zondag pas speelt, op een puntje kunnen voelen naderen.