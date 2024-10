Noa Lang doet licht (letterlijk) uit, ook Bakayoko pikt goaltje mee: PSV draait PEC Zwolle door gehaktmolen

71' - Own goal - Jasper Schendelaar (5 - 0)

De perfecte avond voor PSV. De Eindhovenaren hebben PEC Zwolle in eigen huis helemaal verpletterd met 6-0. Landgenoot Matteo Dams begon opnieuw in de basis voor de titelverdediger, Rode Duivel Johan Bakayoko viel voor het slotkwartier in en pikte nog een doelpuntje mee. Ook Noa Lang speelde een glansrol.