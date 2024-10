VIDEO - Ajax poetst zijn blazoen op met zege in De Kuip tegen Feyenoord

Van 0-4 en 6-0 vorig seizoen naar 0-2 in deze voetbaljaargang: Ajax heeft in de Klassieker tegen Feyenoord bewezen dat het er weer staat. In de uitgestelde topper profiteerden de bezoekers van geklungel bij doelman Timon Wellenreuther. Ajax staat nu gedeeld 2e, Feyenoord blijft na zijn 1e nederlaag van het seizoen 4e.