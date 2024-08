Johan Bakayoko helpt PSV aan moeizame zege, Rode Duivel valt na goal (licht) geblesseerd uit

52' - Own goal - Ivan Mesik (1 - 1)

2 op 2 voor PSV in de Eredivisie en met diezelfde cijfers pronkt ook Johan Bakayoko. Voor de tweede speeldag op een rij droeg hij zijn steentje bij met een doelpunt. Smetje op zijn namiddag: de Rode Duivel moest 20 minuten voor het einde geblesseerd naar de kant.

Voor PSV was het een wedstrijd met 2 gezichten tegen Heracles Almelo. Na 5 minuten slikte het al een strafschop en Heracles kon daarna voor eigen volk naar hartenlust counteren.



PSV sleepte zich na de rust en kwam na de adempauze springlevend uit de kleedkamer. Met het nodige vers bloed in de ploeg werd het tempo opgekrikt. Dat resulteerde in kansen en doelpunten.

Een owngoal bracht PSV langszij, Noa Lang trapte tegen de staak en op het uur zette Johan Bakayoko zijn werkgever op voorsprong. Hij haalde zijn handelsmerk boven, al werd zijn schot van richting veranderd: 1-2.

PSV bleef met vuur spelen, zeker nadat de lappenmand aardig was volgelopen. Onder meer Bakayoko moest geblesseerd naar de kant.

Over 2 weken maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor de Nations League-duels tegen Israël en Frankrijk, maar volgens de eerste berichten zou de wissel vooral uit voorzorg gebeurd zijn.

Soit, Driouech stelde de buit veilig met een streep in de slotminuten.