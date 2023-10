LIVE: Ajax morst met de kansen, PSV komt op gelijke hoogte in boeiende topper

PSV-Ajax heeft in de Eredivisie 2023-2024 een heel speciaal tintje. Met 27 op 27 heeft PSV nog niets laten liggen dit seizoen, Ajax sprokkelde in 7 matchen slechts 5 punten. Het staat op de voorlaatste plaats. Glijden de Amsterdammers nog verder de afgrond in of rechten ze hun rug? Volg hier het scoreverloop.