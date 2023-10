Paniek nadat Bas Dost instort tijdens AZ-NEC, spits wordt afgevoerd: "Ik voel me goed"

NEC-directeur Wilco van Schaik gaf zichtbaar geëmotioneerd een update bij ESPN kort na de match.

"Ik heb Bas in de ogen gekeken. Hij ging rechtop zitten toen zijn vader erbij was, Dost wilde ook nog wat tegen de spelers zeggen. Dat was voor ons heel heftig, maar het was goed voor de jongens. Hij wilde ook zijn vrouw bellen. Dat dit kon, is al heel wat."

De match werd niet meer hervat. "Het was muisstil in de kleedkamer. We konden echt niet meer voetballen. Het is super hoe AZ meewerkt, hier hoef je geen discussie over te hebben. Ik vond het ook mooi hoe het stadion reageerde, dat is dan het mooie aan voetbal."