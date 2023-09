RKC-doelman gereanimeerd na botsing tegen Ajax, maar "bij kennis en aanspreekbaar" in ambulance

De Eredivisie hield zaterdagavond even de adem in. In de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax ging RKC-doelman Etienne Vaessen knock-out na een botsing. De doelman werd op het veld gereanimeerd en daarna afgevoerd, de wedstrijd werd bij een 2-3-stand gestaakt. Later bracht RKC het hoopgevende nieuws dat Vaessen "bij bewustzijn en aanspreekbaar" was.