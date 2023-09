RKC-doelman Etienne Vaessen gereanimeerd na botsing, wedstrijd tegen Ajax is gestaakt

Ajax was met veel druk op de ketel richting Waalwijk getrokken op speeldag 7 in de Eredivisie. Enkel een zege tegen de middenmoter kon de Amsterdamse crisis wat bezweren.

Die opdracht leek ook goed te gaan, want in Noord-Brabant kwam Ajax tot drie keer toe op voorsprong. Maar bij een 2-3-stand werd de partij tien minuten voor tijd opgeschrikt door een incident met RKC-doelman Etienne Vaessen.

De doelman botste bij een duel tegen Ajax-spits Brian Brobbey, waarop hij meteen buiten westen ging. Er ontstond snel grote paniek rond de toestand van Vaessen, die op het veld meteen medische bijstand kreeg. De RKC-spelers schermden daarbij hun doelman en de hulpverleners af.

Verschillende media meldden zaterdagavond laat dat Vaessen ter plaatse moest worden gereanimeerd. Hij zou wel bij bewustzijn zijn geweest in de ambulance richting het ziekenhuis.

De spelers van RKC reageerden erg aangeslagen, zo verliet onder anderen landgenoot Dario Van den Buijs in tranen het veld. Even werd er nog overlegd of de partij al dan niet hervat werd, maar iets na elf besliste de wedstrijdleiding om de partij definitief te staken.