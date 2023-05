Antoine Colassin scoort 2x voor Heerenveen, maar PSV sleept cruciaal punt uit de brand

Met een zege op de voorlaatste speeldag kon PSV de tweede plaats én een ticket voor de voorrondes van de Champions League veiligstellen. Met een vroege goal van Sangaré leek alles ook op wieltjes te lopen voor de thuisploeg.

Maar dat veranderde na het halfuur. Gestuntel in de verdediging veroorzaakte de gelijkmaker en net voor de rust werkte Antoine Colassin prachtig af na nieuw geblunder in de verdediging van PSV.

En de huurling van Anderlecht had nog iets in petto. Net voor het uur maakte hij zijn tweede goal van de namiddag: 1-3 voor Heerenveen en zo zat PSV plots in vieze papieren.

Maar in de slotfase kon PSV, met invallers Thorgan Hazard en Johan Bakayoko, toch nog een draw uit de brand slepen. Luuk de Jong kopte raak op een hoekschop en Xavi Simons versierde én verzilverde een penalty. Zo heeft PSV volgende week aan een gelijkspel op bezoek bij AZ genoeg voor de tweede plaats.