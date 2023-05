Feyenoord op een zucht van 16e landstitel na simpele zege bij stadsgenoot Excelsior

Feyenoord dendert al een poosje onbedreigd af op zijn 16e landstitel en ook stadsgenoot Excelsior kon de nakende kampioen geen strobreed in de weg leggen.

Gimenez opende al in de 9e minuut de score voor de bezoekers. Voor de Mexicaan was het de 8e uitmatch op rij waarin hij wist te scoren. De aanvaller is pas de 4e Eredivisie-speler die daarin slaagt. De Braziliaan Afonso Alves (Heerenveen) was de laatste, in het seizoen 2006-2007.

Met de 0-1 op het bord konden de bezoekers de wedstrijd controleren. Vlak na de rust was het even opletten toen de thuisploeg aan het doel van Bijlow kwam snuffelen, maar de autoritaire leider liet zich niet verrassen.

Een kwartier voor tijd gooide Gimenez de match op slot met zijn tweede van de namiddag. Volgende week kan Feyenoord voor eigen publiek de titel definitief binnen hengelen. Daarvoor moet er dan wel gewonnen worden tegen Go Ahead Eagles, de nummer 11 in de stand.