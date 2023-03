LIVE: Kopstoot van Alvarez wist droomstart van Feyenoord in Klassieker uit

Hoogspanning in Amsterdam. Het bezoek van Feyenoord is altijd groot nieuws, maar zeker als de Rotterdammers boven Ajax staan in de stand. Meer zelfs: Feyenoord is de leider in de Eredivisie, Ajax de eerste achtervolger. De laatste zege van Feyenoord in Amsterdam is wel al geleden van 2005. Volg hier het meest beladen duel van Nederland.