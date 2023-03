VIDEO: Jonge Belg Johan Bakayoko is van goudwaarde voor PSV in Waalwijk

PSV had in Waalwijk het meeste van het spel, maar was slordig met zijn kansen. Tien minuten voor de rust vonden de bezoekers toch de weg naar doel. De sterk keepende RKC-doelman Vaessen was kansloos toen zijn verdediging de bal niet weg kreeg en Johan Bakayoko de bal van dichtbij binnen ramde.

De Belg demonstreerde daarmee nog maar eens zijn bloedvorm. Eerder deze week hielp hij PSV ook al een handje op weg naar de halve finales van de KNVB-beker. Vorig weekend had Bakayoko ook al 2 assists uitgedeeld, in februari scoorde hij ook 2 keer in de Eredivisie.

Na de rust werd onze landgenoot gewisseld en bleef de match spannend omdat PSV verzuimde de kansen af te maken. RKC flirtte nog met de overwinning, maar PSV hield bibberend stand.