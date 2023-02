Invaller Thorgan Hazard scoort bij debuut voor PSV, maar Feyenoord maakt gelijk in extra tijd

Het duel tussen Feyenoord en PSV had echt alles. Een vroege goal van de bezoekers, die 2 spelers verloren met een blessure, zette meteen de toon. Feyenoord moest een hele wedstrijd achtervolgen.

PSV weerstond de druk en invaller Thorgan Hazard gaf meteen zijn visitekaartje af. In zijn gekende stijl knalde hij de 0-2 op het scorebord. Onze landgenoot leek de held van de namiddag te worden.

Maar voor de 0-2 had PSV Armando Obispo verloren met een oliedomme rode kaart. De VAR had gezien dat de verdediger bij een kopduel zijn been uitstrekte om Feyenoord-speler Gimenez te raken.

Die rode kaart brak PSV zuur op. Feyenoord bleef drukken en kreeg loon naar werken in de ultieme slotfase. Invaller Jahanbakhsh maakte zowel de 1-2 als de 2-2. Zo behoudt koploper Feyenoord 2 punten voorsprong op achtervolger AZ. Ajax volgt als derde op 3 punten, PSV staat op de vierde plaats.