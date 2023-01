PSV maakt opnieuw pijnlijke uitschuiver, dit keer op bezoek bij Emmen

Ruud van Nistelrooij beleeft niet de makkelijkste weken als trainer van PSV. De ploeg staat nog altijd wel in de top van het klassement, maar het is puzzelen na het vertrek van Madueke en het uitvallen van Luuk de Jong. En op Fabio Silva is het nog wachten. Bovendien liet het de voorbije weken al meermaals punten liggen in de Eredivisie.

Dat gebeurde op deze midweekspeeldag opnieuw. Bernadou kon nog voor het halfuur de thuisploeg op voorsprong brengen met een goed schot voorbij iedereen.

Dat het toen nog 0-0 stond was onder anderen de schuld van jongeling Xavi Simons. Hij kwam al vroeg in de wedstrijd alleen voor de doelman, maar wrong die grote kans de nek om.

Na de 1-0 moest PSV dus terugknokken en onze landgenoot Johan Bakayoko deed ook zijn stinkende best in de aanval, maar tevergeefs. Bovendien moest de ploeg al snel met 10 voort na rood voor Mauro Junior.

Met een mannetje minder kwamen de Eindhovenaren eigenlijk niet meer echt tot dreigen en dus bleven de punten in Emmen. Ook Yorbe Vertessen, die nog een paar minuutjes mocht invallen, kon daar niets meer aan veranderen.