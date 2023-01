Witte zakdoekjes, spreekkoren en weer puntenverlies: hoe lang blijft Schreuder nog Ajax-coach?

Ajax won de voorbije 4 jaar telkens de landstitel en sprak ook in de Champions League regelmatig een woordje mee tegen de topteams. De Amsterdammers leken te groot geworden voor Nederland.

Maar dit seizoen zijn ze hardhandig op de grond gesmakt. Iets voorbij halfweg staat Ajax pas op de 5e plaats, op 7 punten van leider Feyenoord.



De supporters van Ajax hebben in coach Alfred Schreuder - die vorig seizoen nog kampioen werd met Club Brugge - een zondebok gevonden. Witte zakdoekjes (het symbool voor een ontslag), spandoeken die weinig aan de verbeelding overlaten en spreekkoren zette de eis van de fans nog voor de start van de match in de verf: Schreuder moet weg.



Op het veld slaagden de spelers er niet in om de kritiek te doen verstommen. Sterker nog, na de rust kwam Volendam zelfs op voorsprong. met een verre vrijschop die door Mirani werd binnengekopt.



Pas 10 minuten voor tijd kon Ajax toch nog scoren, maar voor de 7e keer op een rij slaagt het er niet in zijn competitiematch te winnen. Voor een even slechte reeks van Ajax moeten we al terug tot 1965. Betaalt Schreuder straks het gelag?