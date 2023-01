Opvallende toeschouwer in PSV: Anderlecht-spits Fabio Silva op weg naar de Eredivisie?

Dat de samenwerking tussen Anderlecht en Fabio Silva op zijn einde loopt, is allerminst een geheim. De Portugees is momenteel gretig op zoek naar een nieuwe club. Zo werd Silva in het stadion van PSV gespot voor de wedstrijd tegen Vitesse. PSV stuurde nog geen officieel transferbericht de wereld in, maar transfergoeroe Fabrizio Romano tipt alvast zijn overstap.