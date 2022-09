PSV krijgt Feyenoord in knotsgek doelpuntenfestijn dan toch op de knieën

Op bezoek in Eindhoven had Feyenoord zich geen betere start kunnen voorstellen. Linksachter Max ging eerst aan het klungelen, waarna het razendsnel richting Idrissi ging. De Marrokaan twijfelde niet en bezorgde de bezoekers al na 3 minuten de voorsprong.



PSV reageerde als door een wesp gestoken en in 10 minuten tijd sloeg de thuisploeg plots twee keer toe. Eerst duwde Branthwaite een hoekschop aan de eerste paal met zijn dikke teen binnen, waarna Gakpo na dom balverlies de 2-1 op het bord zette.



Toch sloeg ook Feyenoord voor de rust nog een keer toe. Na opnieuw geklungel in de PSV-defensie kreeg Danilo de bal zomaar voor de voet in de zestien. De Braziliaan bedankte vriendelijk en hing de bordjes weer gelijk.



Ook na de pauze ging het doelpuntenfestijn vrolijk verder. Guus Til (ex-Feyenoord) zorgde kort na de rust voor de 3-2, maar Feyenoord-kapitein Kokcü bracht de bezoekers met een afgeweken schot toch nog een keer langszij.



Een gelijkspel leek in de maak, al was dat buiten Armando Obispo gerekend. De PSV-verdediger klom op een hoekschop hoger dan iedereen en hield de 3 punten in Eindhoven met een stevige buffelstoot.