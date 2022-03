BEKIJK: Eerste competitiegoal van Cyriel Dessers als basisspeler levert zege op

Bekijk de beslissende goal van Dessers

Dessers scoort voor het eerst in competitie als basisspeler

Feyenoord had tegen PEC Zwolle wel de beste kansen, maar het was toch de thuisploeg dat met een voorsprong de rust indook na de harde knal van Bram van Polen: 1-0 (bekijk de goal hieronder).

Na de pauze kon Feyenoord dankzij Dame Fortuna gelijkmaken. De poging van Luis Sinisterra werd van richting veranderd en liet de doelman kansloos en een kwartier voor tijd kwam het moment van Cyriel Dessers.

De Belgische spits zag twee verdedigers van Zwolle wegglijden en profiteerde optimaal met een knap schot uit de draai (bekijk de video hierboven). Voor Dessers was het zijn eerste competitiegoal als basisspeler van Feyenoord, zijn vorige goals maakte hij telkens als invaller.

"Mijn goal voelde wel als een bevrijding, omdat we de betere ploeg waren", zei matchwinnaar Dessers. "De doelpunten waren geen prachtig uitgespeelde kansen, daar zullen we verder aan moeten werken, maar we dwingen ze wel af."