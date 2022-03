Invaller (uiteraard) Cyriel Dessers schenkt Feyenoord een punt en schrijft stukje geschiedenis

De gelijkmaker is het eerste doelpunt van Cyriel Dessers in 2022. Hij deed dat uiteraard opnieuw als invaller, het is de 5e keer dat hem dat lukt in de Eredivisie dit seizoen. Hij komt daarmee in de geschiedenisboeken.

Dessers komt daarmee op gelijke hoogte van Jozsef Kiprich die in het seizoen 1992/93 ook 5 doelpunten maakte voor Feyenoord als invaller.

Dessers stond dit seizoen nog maar 1 keer aan de aftrap in de Eredivisie, hij viel 19 keer in. Het doelpunt zal de huurling van Racing Genk deugd doen want in de Eredivisie was dat alweer geleden van half november.