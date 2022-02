Ajax sluit woelige week met een positieve noot af tegen hulpeloos FC Twente

Het was de topschutter van de afgelopen Champions League-groepsfase Sébastien Haller die in de tweede helft een hoofdrol opeiste. Hij maakte 3 doelpunten, geen zuivere hattrick aangezien Robin Pröpper tussendoor ook nog een owngoal maakte.

Ajax behoudt in de stand zo een comfortabele voorsprong van 5 punten op rivaal PSV dat eerder dit weekend ook fors uithaalde bij Vitesse (0-5). Over 10 dagen hervatten de Amsterdammers in de Champions League tegen Benfica.