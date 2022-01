BEKIJK: Onvermijdelijke Openda schenkt Vitesse de volle buit tegen Feyenoord

Feyenoord-Vitesse werd vooraf aangekondigd als de clash tussen de Belgische goaltjesdieven Dessers en Openda. Bij Feyenoord moest Dessers wel (opnieuw) genoegen nemen met de status van invaller, bij Vitesse stond Openda wel op zijn vertrouwde plek in de spits.

Beide teams maakten er in de eerste 60 minuten wel niet echt een spektakelstuk van. Buitink kwam vanwege Vitesse nog het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn schot ging naast.

In minuut 68 stuurde Feyenoord-coach Slot zijn joker Dessers het veld op, maar een minuut later kregen de Rotterdammers een stevige tik. Doelman Bijlow sloeg aan het klungelen en de aalvlugge Openda was er als de kippen bij om de bal binnen te werken, zijn tiende van het seizoen.

Til leek niet veel later de bordjes alweer in evenwicht te hangen, maar de VAR stak er een stokje voor wegens buitenspel. Vitesse hield goed stand en kaapt zo de 3 punten weg uit de Kuip. In de stand naderen Openda en co tot op 3 punten van Feyenoord.