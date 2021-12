BEKIJK: Yorbe Vertessen uitblinker voor PSV met twee goals en assist

PSV heeft zijn koppositie met succes verdedigd op bezoek bij RKC. Onze landgenoot Yorbe Vertessen had daar een groot aandeel in. De spits viel nog voor het halfuur in en opende de score. Nadien toonde hij zich nog twee keer bepalend met een tweede goal en assist in de 1-4-zege. PSV behoudt zijn minieme voorsprong op Ajax in de stand.