Uitblinker Openda loodst Vitesse met twee goals voorbij Feyenoord

Feyenoord begon niet scherp aan de wedstrijd en dat werd meteen afgestraft door de thuisploeg. Senesi stond nog te slapen en werd van de bal gezet door Openda, die Bijlow kansloos liet: 1-0 na zes minuten. Darfalou verzuimde niet veel later om de score te verdubbelen.



Op het halfuur kwam Feyenoord langszij, toen Til de gelijkmaker binnen kopte.



Meteen na de rust bleek dat Feyenoord de les van het wedstrijdbegin nog niet geleerd had. De Rotterdammers sloegen opnieuw aan het klungelen achterin en weer werd dat afgestraft door Openda. In het vervolg van de 2e helft waren de beste kansen voor Vitesse, maar het bleef bij 2-1.