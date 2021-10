Verrassend Utrecht maak een einde aan twee straffe reeksen van Ajax

Utrecht bleek een taaie brok voor Ajax, dat maar moeilijke onder de druk van de bezoekers uitkwam. Pas na de rust raakte de thuisploeg wat beter in haar ritme, maar in het slot liep Ajax in het mes. Django Warmerdam zorgde voor de verrassende 0-1 met een harde knal in de verste hoek.



In wat nog restte van de wedstrijd ging Ajax nog naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar Utrecht hield stand. Voor de Amsterdammers is het de eerste nederlaag in de Eredivisie sinds december 2020. Sindsdien was Ajax 30 wedstrijden ongeslagen, tot vandaag.



En Ajax zag tegen Utrecht ook een einde komen aan een andere straffe reeks: voor het eerst sinds oktober 2020 kon het niet scoren in de competitie, een reeks van 37 wedstrijden is zo beëindigd.