Arjen Robben maakt rentree na half jaar blessureleed: "Ik kom van heel ver"

"Vandaag was een beloning voor mijn harde werk. Ik heb aardig wat revalidaties doorlopen in mijn carrière, maar dit was de allermoeilijkste. Ik moest van heel ver komen na 2 jaar zonder wedstrijd."

"Ik heb momenten gehad waar ik me afvroeg of het nog zin had. Toch staat het woord "stoppen" niet in mijn topsport-woordenboek. Bovendien heeft de steun van de mensen hier mij echt geholpen."

"Dit is ook gewoon thuiskomen voor mij. Ik heb van heel veel steun en mooie woorden mogen genieten de afgelopen periode. Dan kan je ook gewoon niet stoppen. Ik wil mijn club echt helpen."



"Ik hoop dat ik nu ook kan doorgaan op dit elan zodat ik misschien nog eens kan starten, maar het is weer afwachten wat mijn lichaam zegt. Het voelde wel oké vandaag, maar nog niet top."

Robben denkt nog niet aan volgend jaar: "Volgend seizoen is nu nog niet aan de orde, ik wil eerst zien hoe het loopt. Bovendien zou mijn vrouw daar ook niet mee kunnen lachen", grapt hij.