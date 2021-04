Arjen Robben maakt rentree bij Groningen na half jaar blessureleed

Afgelopen zomer werd er aan het verhaal van Robben bij zijn jeugdclub FC Groningen een nieuw hoofdstuk bijgeschreven. De voormalige ster van onder andere Chelsea, Real Madrid en Bayern Munchen keerde na een jaar terug uit zijn voetbalpensioen om opnieuw de wit-groene clubkleuren aan te trekken.

Maar al snel bleek het geen sinecure voor Robben om opnieuw profvoetballer te worden. De winger die al jaren bekend stond als "de man van glas" debuteerde in september tegen PSV maar zou al snel een maand aan de kant staan met een liesblessure.

Half oktober maakte hij opnieuw zijn opwachting voor Groningen, maar in de wedstrijd tegen Utrecht liep hij opnieuw een hardnekkige blessure op, nu aan de kuit. Eerder deze week werd duidelijk dat Robben een half jaar na de wedstrijd tegen Utrecht opnieuw in de wedstrijdkern zou zitten.

Vandaag kwam de grote rentree er dan toch. In minuut 78 kwam Robben bij een 0-1-achterstand in het veld. Zijn inbreng veranderde echter niets meer aan het eindresultaat. Heerenveen maakte 3 minuten voor tijd zelfs nog de 0-2. Diep in het slot kreeg Robben wel nog een kans op de 1-2, maar hij schoot net naast.